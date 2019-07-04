2019-07-04T15:38:04+03:00
Происшествия

В аварии на Кубани погиб трехлетний ребенок

В "девятку", в которой ехала девочка с родителями, на скорости врезался "Мерседес" [фото, видео]
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД по краюФото: пресс-служба УМВД по краю
Изменить размер текста:

Трагедия произошла на трассе Краснодар - Кропоткин сегодня, 4 июля. По предварительным данным в ВАЗ - 21099 на огромной скорости врезался "Мерседес" по трассе.

- В результате "девяносто девятая" выехала на полосу встречного движения и столкнулась «Хендай Солярис», - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

Авария в Тбилисском районе.

Фото: пресс-служба УМВД по краю

Фото: пресс-служба УМВД по краю

Водитель и двое пассажиров отечественной "легковушки" погибли на месте. В их числе была трехлетняя девочка.

Известно, что двое пассажиров "Мерседеса", среди которых тоже был ребенок - 12-летняя девочка, были доставлены в больницу.

Сейчас проводится проверка, которая установит все детали происшествия. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, на Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок.Трагедия случилась в Гулькевичах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Геленджике ограбили женщину
Туристы и жители края на пляжах Кубани чаще всего выбрасывают пенопласт и пластиковые бутылки
Родители подводника, погибшего при пожаре на глубоководном аппарате, живут в Горячем Ключе
В Горячем Ключе спустя 4 месяца после оползня начали восстанавливать дорогу
В Новороссийске управляющая компания незаконно требовала от жильцов 4,4 млн рублей
В Ейске бульдог покусал двух детей
Под Краснодаром полиция задержала драгдиллера во время обналичивания биткоинов
В Сочи детский тренер по боксу сломал челюсть соседу
В Сочи едва не утонул 14-летний мальчик, находясь по пояс в воде
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
В Сочи 7-летний мальчик сломал руку на тренировке в фитнес-центре
В Туапсе грабитель попался, оплатив кредит украденными деньгами
В Лазаревском районе Сочи парень попал в больницу с острым медикаментозным отравлением