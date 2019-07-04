В аварии на Кубани погиб трехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-04T15:38:04+03:00

В "девятку", в которой ехала девочка с родителями, на скорости врезался "Мерседес" [фото, видео]

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Трагедия произошла на трассе Краснодар - Кропоткин сегодня, 4 июля. По предварительным данным в ВАЗ - 21099 на огромной скорости врезался "Мерседес" по трассе.

- В результате "девяносто девятая" выехала на полосу встречного движения и столкнулась «Хендай Солярис», - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718420" frameborder="0"></iframe> Авария в Тбилисском районе.

Фото: пресс-служба УМВД по краю

Водитель и двое пассажиров отечественной "легковушки" погибли на месте. В их числе была трехлетняя девочка.

Известно, что двое пассажиров "Мерседеса", среди которых тоже был ребенок - 12-летняя девочка, были доставлены в больницу.

Сейчас проводится проверка, которая установит все детали происшествия. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, на Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок.Трагедия случилась в Гулькевичах.

ИСТОЧНИК KP.RU