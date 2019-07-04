В аварии на Кубани погиб трехлетний ребенок
Трагедия произошла на трассе Краснодар - Кропоткин сегодня, 4 июля. По предварительным данным в ВАЗ - 21099 на огромной скорости врезался "Мерседес" по трассе.
- В результате "девяносто девятая" выехала на полосу встречного движения и столкнулась «Хендай Солярис», - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.
Авария в Тбилисском районе.
Фото: пресс-служба УМВД по краю
Водитель и двое пассажиров отечественной "легковушки" погибли на месте. В их числе была трехлетняя девочка.
Известно, что двое пассажиров "Мерседеса", среди которых тоже был ребенок - 12-летняя девочка, были доставлены в больницу.
Сейчас проводится проверка, которая установит все детали происшествия. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.
Напомним, на Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок.Трагедия случилась в Гулькевичах.
ИСТОЧНИК KP.RU