2019-07-04T15:35:12+03:00
Общество

Родители подводника, погибшего при пожаре на глубоководном аппарате, живут в Горячем Ключе

Власти района выразили им соболезнования
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: ТАССФОТО: ТАСС
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По данным минобороны, Владимир Сухиничев, капитан 3 ранга, погиб во время пожара на научно-исследовательской подлодке ВМФ 1 июля. Его родители живут в Горячем Ключе. Им выразили соболезнования власти района.

- Трагедия на подлодке в Баренцевом море страшной болью отозвалась в Горячем Ключе. В списке героев капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич. Мои глубочайшие соболезнования нашим землякам - родителям подводника. Вы воспитали мужественного и достойнейшего человека, - цитируют главу города Александра Кильганкина «Кубанские новости».

Напомним, трагедия унесла жизни 14 человек, которые отравились продуктами горения. Причиной трагедии стал пожар в аккумуляторном отсеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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