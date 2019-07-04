2019-07-04T15:41:39+03:00
Общество

Туристы и жители края на пляжах Кубани чаще всего выбрасывают пенопласт и пластиковые бутылки

Greenpeace нашел на нашем побережье полтонны мусора
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: GreenpeaceФОТО: Greenpeace
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Эксперты и волонтеры проинспектировали восемь пляжей Черного и Азовского морей. Для осмотра выбрали стометровые участки побережья в станицах Голубицкой, Благовещенской, поселках Кучугуры, Большой Утриш, Супсех, Малый Утриш, пляжи у мыса Каменный и Бугазской косы. В этих местах волонтеры нашли 13 тысяч пластиковых фрагментов мусора.

- Даже у границ природного заповедника «Утриш» мы нашли 3992 фрагмента пластиковых отходов, - сообщает Greenpeace. - Основная причина загрязнения побережий - безответственный отдых туристов и местных жителей. Большая часть найденного пластика - это одноразовые товары и упаковка. Главным загрязнителем побережья Черного моря оказался пенопласт, Азовского - бутылки из-под напитков и их части.

ФОТО: Greenpeace

ФОТО: Greenpeace

По данным Greenpeace, одноразовый пластик загрязняет окружающую среду, разлагается сотни лет и вредит животным. Морские обитатели и птицы часто становятся его жертвами, принимая фрагменты пластика за еду или запутываясь в них. По данным европейских экологов, пластик попадает в желудки 31 вида морских млекопитающих и 100 видов морских птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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