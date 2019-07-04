2019-07-04T16:19:06+03:00
Происшествия

В Геленджике ограбили женщину

Грабители украли у нее ювелирные украшения на 50 тысяч рублей
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
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Потерпевшая вернулась домой из магазина, во дворе ее доме стоял незнакомый мужчина, который якобы искал квартиру для аренды. В это же время она услышала шум в своем доме. В одной из комнат хозяйка увидела постороннюю женщину с сумкой в руках и попросила ее показать, что та украла.

- Между женщинами завязалась потасовка, в ходе которой потерпевшая упала и потеряла сознание, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - Очнулась заявительница дома одна и не нашла свою косметичку с ювелирными украшениями. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Полицейские составили ориентировку на грабителей. На следующий день преступников нашли в Темрюкском районе. Это были 31-летний мужчина и 38-летняя женщина из Воронежской области. Задержанных передали полицейским Геленджика.

- Установлено, что похищенное злоумышленники сдали в ломбард. Вырученные за украшения 17 тысяч рублей они потратили на личные нужды, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Грабеж». Им грозит до 7 лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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