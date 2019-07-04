Житель Краснодара устроил одиночный пикет против повышения стоимости проезда

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-04T16:53:01+03:00

Молодой человек сравнил цены в крайцентре и Ростове-на-дону

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С 8 июля проезд в общественном транспорте в Краснодаре станет дороже на 2 рубля. Теперь одна поездка будет стоить 28 рублей. 3 июля возле ТЦ «Красная площадь» на автобусную остановку вышел молодой человек с плакатами.

- Были затронуты проблемы именно данного района. Когда-то он был связан с другими районами удобными троллейбусными маршрутами. Теперь же остался всего один, да и то с интервалом раз в час. Такой огромный интервал явно делает маршрут нерентабельным. Названы виновники сложившейся ситуации - городские чиновники, - сообщает паблик «Транспортный погром в Краснодаре»

Больше всех привлек внимание прохожих плакат, где сравнивались цены на проезд в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

«Как выглядит забота о людях: Ростов - проезд 17 рублей, Краснодар - проезд 28 рублей. Проездных нет, но вы держитесь».

ИСТОЧНИК KP.RU