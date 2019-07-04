Футболист венгерского клуба «Халадаш» перед игрой с «Краснодар-2»: «Как минимум одна москальская рожа ляжет»

СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-04T17:28:49+03:00

Юрия Габовду отстранили от матча, а УЕФА инцидент не комментирует

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Клуб «Халадаш» осуждает действия своего полузащитника, поэтому он не сыграет в товарищеском матче с «Краснодаром-2», который проводит предсезонный сбор в Австрии перед началом турнира ФНЛ.

- Габовда в своем аккаунте в Instagram в «сторис» написал на украинском языке: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет. Красная карточка коэффициент 1,01». Позднее это сообщение было удалено, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу венгерского клуба «Халадаш».

Пресс-служба УЕФА не комментирует этот эпизод.

ИСТОЧНИК KP.RU