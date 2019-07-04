2019-07-04T17:45:35+03:00
Экономика

Без купюр: по прогнозу ВТБ через три года вдвое больше россиян предпочтут банковские карты

Одна из причин роста — наращивание банками парка POS-терминалов
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По мнению специалистов, оплата покупок по картам увеличится вдвое к 2021 году. При этом число POS-терминалов, где можно расплатиться безналом достигнет 58% с 2,6 млн в 2018 году до 4,1 млн в 2021 году. Эксперты уверены, что это продиктовано желанием самих покупателей, которым гораздо удобнее носить с собой пластиковую карту, чем громоздкий кошелек.

В целом по стране за три года объем безналичных расчетов по картам увеличится более чем в два раза — с 19,6 трлн руб. в 2018 году до 42,1 трлн руб. в 2021 году. Об этом банк ВТБ проинформировал в своей презентации на заседании рабочей группы при ассоциации банков «Россия», посвященной снижению стоимости эквайринга.

Глава Национального платежного совета Алма Обаева считает, что прогнозы ВТБ не лишены оснований.

- Сейчас темпы роста объемов безналичных платежей составляют около 20% в год, поэтому вполне вероятно, что через три года они увеличатся примерно в 2,1 раза», — объяснила эксперт.

Тенденцию к росту безналичных расчетов подтверждают в Альфа-банке, Газпромбанке и банке «Русский стандарт».

Эксперты ждут и увеличения на 31% безналичного оборота в расчете на один терминал в год: ожидается, что с 7,6 млн руб. в 2018 г. он возрастет до 9,9 млн руб. в 2021 г.

Одновременно, по прогнозам ВТБ, стоимость эквайринга вырастет. Средний размер межбанковской комиссии в пользу банка, а также в адрес платежных систем, взимаемых с магазинов за расчеты картами, за три года увеличится до 2,9%, против 1 1,98% в 2019 г.

Отметим, по данным ЦБ, в 2018 году уже более половины всех платежей осуществлялось безналичным способом. Эта тенденция сохраняется и в нынешнем году. Растут и безналичные переводы с карты на карту — в прошлом году впервые в истории их объем превысил объем операций по снятию наличных. Так, в 2018 г. россияне перевели другу другу 27,4 трлн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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