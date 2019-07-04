Пассажир рейса из Москвы в Анапу избил представителя «Победы»

СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-04T17:47:56+03:00

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Инцидент случился в ночь на 1 июля. На рейс DP-147 Москва — Анапа опаздывали двое мужчин. Они потребовали от компании доставить их в самолет. По неизвестной причине один из опоздавших напал на представителя «Победы».

- Сотрудник авиакомпании получил удар ногой в голову и потерял сознание, его отвезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга и частичную потерю памяти, - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU