«Краснодар Водоканал» контролирует качество воды

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-04T17:50:03+03:00

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В рамках мероприятий по улучшению качества подаваемой питьевой воды, специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжают реализацию плана мероприятий по промывке водопроводных сетей города.

«Для эффективной эксплуатации системы водоснабжения данный вид работ является обязательным, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, - Чтобы артезианская вода после прохождения по водопроводным сетям всегда соответствовала нормам СанПиН, водоканал регулярно выполняет мероприятия по промывке. С начала года промыто 92 километра водопроводных сетей, в том числе 15 километров - за минувший месяц».

Ежегодная плановая гидропневматическая промывка сетей водоснабжения производится путем подачи сжатого воздуха в трубопроводы, заполненные водой. В целях удобств потребителей работы проводятся преимущественно в ночное время с 23:00 до 5:00. Всего до конца года запланировано промыть 160 км водопроводных сетей.

Гидравлическая промывка водопроводных сетей, сегодня ведется специалистами в Юбилейном и Фестивальном микрорайонах на диаметрах сетей 100 и 200 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU