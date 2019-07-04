В СКЖД предложили перевозить грузовики из Краснодара в Адлер по железной дороге

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-04T18:02:12+03:00

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Начать перевозки планируют во втором полугодии 2019 года от Краснодара до Адлера. Время в пути составит 8 часов. Проект решили запустить из-за роста турпотока на Кубань. Увеличение количества туристов ведет за собой рост потребления продуктов. От этого грузовиков на дорогах становится больше. Перевозки большегрузов на поездах снизит трафик и аварийность.

- Грузовики будем закреплять на платформах для контейнеров, - сообщили в СКЖД. – Такой способ транспортировки используют в Европе, его называют «Бегущим шоссе» из-за низкого пола платформы.

ИСТОЧНИК KP.RU