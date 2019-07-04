2019-07-04T19:30:33+03:00
Общество

В поселке Пригородный построили корпус школы №81 с кабинетом робототехники

Учреждение рассчитано на 400 мест
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации КраснодараФОТО: пресс-служба администрации Краснодара
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Здание примет учеников начальных классов. Трехэтажный корпус площадью 7,3 тысяч квадратных метров в три раза больше все старых помещений школы №81. Кабинеты оснащены по последнему слову техники. В школе есть кабинет робототехники, класс 3D-моделирования и фотолаборатория. Корпус на 400 мест построили на улице Сербской, 7 в рамках федеральной программы «Жилище».

- Начальная школа разместится в новом корпусе, а ученики 5–9 классов продолжат обучение в старом здании, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара. - Ранее старшеклассникам приходилось ездить в поселок Лорис, где они занимались в школе № 74. Теперь ученики смогут ходить в школу рядом с домом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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