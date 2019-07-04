На Кубань не пустили зараженный сельдерей из Израиля
В Новороссийске задержали 13-тонную поставку зелени
ФОТО: Архив "КП"
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Образцы сельдерея направили в лаборатория для исследования. По итогам работы выяснили, что зелень заражена опасным карантинным вредителем – западным цветочным трипсом.
- Этот вредитель опасен как для цветочных и декоративных растений, так и для овощных культур, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора Кубани. - Личинка насекомого и взрослая особь высасывают клеточный сок растений. Питаясь нектаром, трипс препятствует формированию полноценных цветков. Поверхность листьев обесцвечивается, в местах питания появляются углубления, а затем некрозы. От этого снижается урожайность овощных культур.
ИСТОЧНИК KP.RU