2019-07-04T22:28:02+03:00
Происшествия

В Краснодаре после пожара в жилом доме 7 человек временно разместили в гостинице

4 июля загорелась кровля пятиэтажки на улице Мира, 90
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
Изменить размер текста:

Пламя распространилось на 1600 квадратных метров. Боролись с огнем 147 человек с привлечением 47 единиц техники. Пожар ликвидировали в 20:10. По предварительным данным, причина возгорания - замыкание проводки на чердаке. 7 жителей пострадавших квартир заселили в гостиницу.

- Мы опросили всех жильцов, которые сейчас находятся в городе и смогли выйти на связь – это более 90% жителей дома. Общались лично и по телефону. Большинство остается в своих квартирах. Некоторые решили отправиться к родственникам. 7 человек заселили в гостиницу, детей среди них нет, - рассказала глава Центрального округа Елена Малова. - Доступ в квартиры для жильцов не ограничен. После пожара в доме временно отключены свет и газ.

В пятиэтажке 50 квартир, обслуживает дом «ГУК-Краснодар». Заселен в 1957 году и не является аварийным. В нем прописаны 84 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубань не пустили зараженный сельдерей из Израиля
В поселке Пригородный построили корпус школы №81 с кабинетом робототехники
В СКЖД предложили перевозить грузовики из Краснодара в Адлер по железной дороге
«Краснодар Водоканал» контролирует качество воды
Пассажир рейса из Москвы в Анапу избил представителя «Победы»
Без купюр: по прогнозу ВТБ через три года вдвое больше россиян предпочтут банковские карты
Футболист венгерского клуба «Халадаш» перед игрой с «Краснодар-2»: «Как минимум одна москальская рожа ляжет»
Житель Краснодара устроил одиночный пикет против повышения стоимости проезда
В Геленджике ограбили женщину
Туристы и жители края на пляжах Кубани чаще всего выбрасывают пенопласт и пластиковые бутылки
Родители подводника, погибшего при пожаре на глубоководном аппарате, живут в Горячем Ключе
В аварии на Кубани погиб трехлетний ребенок
В Горячем Ключе спустя 4 месяца после оползня начали восстанавливать дорогу
В Новороссийске управляющая компания незаконно требовала от жильцов 4,4 млн рублей
В Ейске бульдог покусал двух детей
Под Краснодаром полиция задержала драгдиллера во время обналичивания биткоинов
В Сочи детский тренер по боксу сломал челюсть соседу
В Сочи едва не утонул 14-летний мальчик, находясь по пояс в воде
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
В Сочи 7-летний мальчик сломал руку на тренировке в фитнес-центре
В Туапсе грабитель попался, оплатив кредит украденными деньгами
В Лазаревском районе Сочи парень попал в больницу с острым медикаментозным отравлением