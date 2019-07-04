В Краснодаре после пожара в жилом доме 7 человек временно разместили в гостинице

СЕГОДНЯ 22:28 2019-07-04T22:28:02+03:00

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Пламя распространилось на 1600 квадратных метров. Боролись с огнем 147 человек с привлечением 47 единиц техники. Пожар ликвидировали в 20:10. По предварительным данным, причина возгорания - замыкание проводки на чердаке. 7 жителей пострадавших квартир заселили в гостиницу.

- Мы опросили всех жильцов, которые сейчас находятся в городе и смогли выйти на связь – это более 90% жителей дома. Общались лично и по телефону. Большинство остается в своих квартирах. Некоторые решили отправиться к родственникам. 7 человек заселили в гостиницу, детей среди них нет, - рассказала глава Центрального округа Елена Малова. - Доступ в квартиры для жильцов не ограничен. После пожара в доме временно отключены свет и газ.

В пятиэтажке 50 квартир, обслуживает дом «ГУК-Краснодар». Заселен в 1957 году и не является аварийным. В нем прописаны 84 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU