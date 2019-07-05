На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде

СЕГОДНЯ 07:17 2019-07-05T08:14:38+03:00

На территории края прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром

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На Кубани и в Краснодаре МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде.

5 и 6 июля ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.

-На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань на юго-востоке края и на реках Республики Адыгея возможны подъемы уровней воды, местами до критических отметок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Не подвергайте свою жизнь опасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер пожарных и спасателей 01 или 101. Или по телефону 8 (861) 268-64-40.

По данным Гидрометцентра Краснодарского края, 5 июля на территории края пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах возможны сильные осадки, град. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, днем и при грозе порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +32 граусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU