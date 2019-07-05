В Гулькевичском районе отремонтируют стадион «Венцы»

СЕГОДНЯ 07:34 2019-07-05T07:34:35+03:00

Всего на его модернизацию пойдет более 90 миллионов рублей

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В 2018 году Гулькевичский район получил финансовую поддержку в размере 1,4 миллиарда рублей. Здесь капитально отремонтировали спортивные залы в трех школах и учреждениях культуры, построили газопроводы и дороги.

В этом году отремонтируют городской стадион «Венцы». Будут выполнены работы по обустройству основания для футбольного поля и легкоатлетических дорожек, заменено синтетическое покрытие. В 2020 году приступят к ремонту инженерных коммуникаций, трибун и ограждений. Всего на модернизацию стадиона пойдет более 90 миллионов рублей.

- По состоянию инвестклимата район на 20 месте среди муниципалитетов. Здесь реализуется 18 инвестпроектов на 38 миллиардов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU