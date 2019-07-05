Ночью в Краснодаре на улице Коммунаров потушили пожар площадью 450 квадратных метров

СЕГОДНЯ 07:52 2019-07-05T07:52:39+03:00

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В ночь на 5 июля на улице Коммунаров загорелись жилые дома и хозпостройки. Это третий крупный пожар за сутки в краевой столице.

Диспетчеру МЧС 5 июля в 02:27 поступило сообщение о ЧП в жилом доме на улице Коммунаров.

- Через 10 минут на место вызова прибыло первое подразделение. Они установили, что горят дома и хозпостройка. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Из зданий эвакуировали 40 человек, в том числе 5 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 03:45 горение локализовали, в 04:47 - полностью потушили. К ликвидации возгорания были привлечены 102 человека и 28 единиц техники.

На улице Хакурате на базе школы развернули пункт временного размещения. По предварительным данным, в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Напомним, у краснодарских пожарных 4 июля было много работы. Рано утром они выехали тушить загоревшийся склад на улице Кореновской. И спустя несколько часов пожар произошел в многоэтажном доме на улице Мира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718508" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице Коммунаров в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU