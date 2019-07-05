2019-07-05T07:52:39+03:00
Происшествия

Ночью в Краснодаре на улице Коммунаров потушили пожар площадью 450 квадратных метров

Из нескольких домов эвакуировали 40 человек
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Ночью в Краснодаре на улице Коммунаров потушили пожар площадью 450 квадратных метровНочью в Краснодаре на улице Коммунаров потушили пожар площадью 450 квадратных метровФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В ночь на 5 июля на улице Коммунаров загорелись жилые дома и хозпостройки. Это третий крупный пожар за сутки в краевой столице.

Диспетчеру МЧС 5 июля в 02:27 поступило сообщение о ЧП в жилом доме на улице Коммунаров.

- Через 10 минут на место вызова прибыло первое подразделение. Они установили, что горят дома и хозпостройка. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Из зданий эвакуировали 40 человек, в том числе 5 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 03:45 горение локализовали, в 04:47 - полностью потушили. К ликвидации возгорания были привлечены 102 человека и 28 единиц техники.

На улице Хакурате на базе школы развернули пункт временного размещения. По предварительным данным, в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Напомним, у краснодарских пожарных 4 июля было много работы. Рано утром они выехали тушить загоревшийся склад на улице Кореновской. И спустя несколько часов пожар произошел в многоэтажном доме на улице Мира.

Пожар на улице Коммунаров в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубанский дзюдоист взял «золото» на Всемирной Универсиаде в Италии
На Кубани свыше 50 процентов жителей занимаются спортом
В Сочи спасатели вывели из леса заблудившихся туристов
В Тихорецком районе женщина организовала в сауне интим-салон
Летом из Москвы в Анапу будет курсировать двухэтажный поезд
В Краснодаре на улице Ставропольской водитель иномарки устроил ДТП и скрылся
Температура воды в Черном море 5 июля 2019: В Адлере теплее, чем в Новороссийске
В Сочи на 15 объектах завершены работы по дорожному нацпроекту
Кубанские врачи спасли 47-летнего мужчину после инсульта
В Гулькевичском районе отремонтируют стадион «Венцы»
На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде
В Краснодаре после пожара в жилом доме 7 человек временно разместили в гостинице
На Кубань не пустили зараженный сельдерей из Израиля
В поселке Пригородный построили корпус школы №81 с кабинетом робототехники