2019-07-05T08:07:17+03:00
Здоровье

Кубанские врачи спасли 47-летнего мужчину после инсульта

Ему провели тромболитическую терапию
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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В Новороссийске специалисты неврологического отделения регионального сосудистого центра Городской больницы помогли 47-летнему мужчине с опасным заболеванием.

Утром ему внезапно стало плохо. Он почувствовал резкую слабость в левой половине тела. Мужчина даже не могу устоять на ногах. Рядом находилась супруга, которая вызвала скорую помощь.

- Фельдшер быстро и точно определил, что у местного жителя случился инсульт. Пациента экстренно доставили в неврологическое отделение Регионального сосудистого центра ГБ1, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Ему сделали компьютерную томографию головного мозга, также его осмотрел неврологом, диагноз подтвердился. Пациенту была незамедлительно проведена тромболитическая терапия. В результате чего тромб в артерии, который препятствовал кровотоку был полностью растворен, и кровоснабжение головного мозга восстановлено.

Вскоре движения в руке и ноге пациента восстановились, речь нормализовалась в течение часа после проведенного лечения. Мужчина уже выписан из больницы и может вернуться к своей повседневной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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