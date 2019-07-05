2019-07-05T08:49:29+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 5 июля 2019: В Адлере теплее, чем в Новороссийске

Самого высокого значения температура воды достигла в Сочи
Александра ПОДУШКО
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Самого высокого значения температура воды достигла в СочиСамого высокого значения температура воды достигла в СочиФото: Архив "КП"
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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 5 июля.

5 июля температура воды в Сочи и Туапсе составляет +25,2 градуса, а в Джубге на 0,3 градуса теплее. В Геленджике и Адлере термометры показывают отметку в 24,8 градуса. А в Новороссийске и Анапе водичка прохладная - 24 и 23 градуса соответственно.

В пятницу на пляжах Азовского побережья в Темрюке температура воды поднялась до отметки 25 градусов, в Приморско-Ахтарске -24,8 градуса. В Ейске самая прохладная водичка - 23,9 градуса тепла.

На Черноморском побережье выпадут небольшие осадки, гроза. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. От Анапы до Геленджика ночью и утром южный, юго-западный 6-11метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью днем до +32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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