В Краснодаре на улице Ставропольской водитель иномарки устроил ДТП и скрылся

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-05T09:06:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 июля в 23:30 на улице Ставропольской в районе КубГУ.

Водитель, который находился за рулем «Мерседес», двигаясь по Ставропольской в сторону Айвазовского по средней полосе, не справился с управлением. Произошел неуправляемый занос, иномарка выехала на парковку, где столкнулась с четырьмя автомобилями – «Ниссан», «Киа», «Рено» и ВАЗ.

После удара виновник аварии не остановился, а продолжил движение. Он вернулся на проезжую часть, где врезался в металлическое ограждение, повредив три секции.

- После водитель вышел из автомобиля, побыл на месте происшествия некоторое время, сел в проезжавшую мимо машину и скрылся, - рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате аварии пострадал 35-летний мужчина из «Киа». Его с травмами различной тяжести доставили в больницу.

Машину виновника аварии эвакуировали на спецстоянку. Устанавливается его личность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718520" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП в Краснодаре.Видео: типичный Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU