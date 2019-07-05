В Краснодаре на улице Ставропольской водитель иномарки устроил ДТП и скрылся
Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 июля в 23:30 на улице Ставропольской в районе КубГУ.
Водитель, который находился за рулем «Мерседес», двигаясь по Ставропольской в сторону Айвазовского по средней полосе, не справился с управлением. Произошел неуправляемый занос, иномарка выехала на парковку, где столкнулась с четырьмя автомобилями – «Ниссан», «Киа», «Рено» и ВАЗ.
После удара виновник аварии не остановился, а продолжил движение. Он вернулся на проезжую часть, где врезался в металлическое ограждение, повредив три секции.
- После водитель вышел из автомобиля, побыл на месте происшествия некоторое время, сел в проезжавшую мимо машину и скрылся, - рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
В результате аварии пострадал 35-летний мужчина из «Киа». Его с травмами различной тяжести доставили в больницу.
Машину виновника аварии эвакуировали на спецстоянку. Устанавливается его личность.
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ИСТОЧНИК KP.RU