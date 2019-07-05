Летом из Москвы в Анапу будет курсировать двухэтажный поезд

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-05T09:23:47+03:00

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Нынешним летом АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») в дополнение к действующему графику назначает двухэтажный поезд № 27/28 Москва – Анапа. Он будет курсировать с 7 июля до начала сентября

Уточняется, что поезд №28 будет отправляться от Казанского вокзала в 23:50, на вокзал Анапы будет прибывать в 04:50. Первое отправление двухэтажного состава из Москвы назначено на 7 июля, последнее – на 2 сентября. Поезд №27 будет следовать от вокзала Анапы в 23:35, на Казанский вокзал столицы прибывать в 05:50.

- По маршруту запланированы остановки на станциях: Рязань-2, Мичуринск, Грязи-Воронежские, Воронеж-1, Лиски, Россошь, Лихая, Ростов, Староминская-Тимашёвская, Тимашевск, Протока. Время в пути поезда – 29 часов при отправлении из Москвы в Анапу и 29 часов 30 минут – из Анапы в Москву, - сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Стоимость билетов составит от 2 499 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU