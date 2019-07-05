В Тихорецком районе женщина организовала в сауне интим-салон

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-05T09:42:28+03:00

Также она предложила полицейском взятку, чтобы тот не привлекал ее к уголовной ответственности

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В Тихорецком районе 45-летняя женщина обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ (Организация занятия проституцией).

Сотрудники полиции получили информацию о том, что одна из местных жительниц организовала в сауне интим-салон. Правоохранители проверили информацию, она подтвердилась.

- Женщину задержали в ходе проведения оперативного эксперимента. Также в помещении интим-салона находились пять девушек в возрасте от 19 до 30 лет. В отношении них составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Задержанной предъявлено обвинение, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

При производстве дознания обвиняемая предложила сотруднику полиции 240 тысяч рублей, чтобы тот не заводил уголовное дело. Женщину задержали при передаче денег.

Материалы проверки направлены в СУ СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU