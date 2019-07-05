2019-07-05T10:01:26+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели вывели из леса заблудившихся туристов

Медицинская помощь им не потребовалась
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЮРПСО МЧС РоссииФото: ЮРПСО МЧС России
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Вечером 4 июля от оператора «112» дежурному Южного РПСО поступило сообщение. Выяснилось, что на слиянии рек Агура и Агурчик находятся парень с девушкой, которые не могут выйти из леса, фонарей у них с собой нет.

- Спасатели выехали в указанный район на автомобиле повышенной проходимости. Уже вскоре они обнаружили в горно-лесной местности туристов из Нижневартовска и доставили их в город, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Медицинская помощь парню и девушке не потребовалась.

Напомним, в Сочи погиб рабочий, упавший в колодец глубиной 20 метров. Чтобы вытащить парня, спасателям пришлось использовать альпинистское оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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