2019-07-05T10:12:25+03:00
Спорт

На Кубани свыше 50 процентов жителей занимаются спортом

Это показатель планируется увеличить благодаря реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Сейчас охват жителей Кубани, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 50,4 процентов. В рамках нацпроекта поставлена цель к 2024 году вовлечь в регулярные занятия более половины населения России – до 55 процентов.

- В Краснодарском крае будут развивать первичное звено – физкультурно-спортивные клубы по месту жительства, а также в местах учебы и работы. Летом в районах проводятся массовые спортивные соревнования – Всекубанские турниры по футболу и уличному баскетболу среди детских дворовых команд на кубок губернатора, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кубань по итогам прошлого года была на пятом месте среди субъектов РФ, где участвуют в ГТО. Уже на четвертом. Число зарегистрированных местных жителей на сайте ГТО превысило 800 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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