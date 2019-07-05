Кубанский дзюдоист взял «золото» на Всемирной Универсиаде в Италии

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-05T10:27:20+03:00

В финале в дополнительное время он победил иппоном японца Канту Накано

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Всемирная Универсиада стартовала в итальянском Неаполе. В первый спортивный день российская сборная завоевала 9 медалей в том числе одну золотую.

- «Золото» взял студент 4 курса факультета спорта Краснодарского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Руслан Шахбазов. В дополнительное время он победил иппоном японца Канту Накано, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта Кубани.

Бронзовые награды достались корейцу Минчжону Киму и Мухаммадкариму Хуррамову из Узбекистана.

Как рассказал президент краевой федерации самбо и дзюдо Рудольф Бабоян, впереди у спортсмена на Универсиаде в Неаполе еще несколько выступлений - в абсолютной категории и командном турнире стенка на стенку.

ИСТОЧНИК KP.RU