2019-07-05T10:43:25+03:00
Происшествия

На Кубани на виновника ДТП завели уголовное дело

В аварии, которая произошла 4 июля, погибли трое человек [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: УВД по краюФото: УВД по краю
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В Тбилисском районе в отношении водителя автомобиля «Мерседес», участника ДТП, в котором погибли трое человек, в том числе маленький ребенок, а также двое пострадали, возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ему может грозить до 7 лет тюрьмы.

Напомним, трагедия произошла на трассе Краснодар - Кропоткин 4 июля. По предварительным данным в ВАЗ - 21099 на огромной скорости врезался «Мерседес» по трассе. В результате «девяносто девятая» выехала на полосу встречного движения и столкнулась «Хендай Солярис»

Водитель и двое пассажиров отечественного автомобиля, среди которых маленькая девочка, погибли на месте. Люди, которые ехали в «Мерседес», доставлены в больницу.

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария в Тбилисском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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