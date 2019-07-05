2019-07-05T11:01:55+03:00
Общество

День семьи, любви и верности масштабно отметят на курортах Кубани

Первые мероприятия стартуют уже сегодня, 5 июля
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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День семьи, любви и верности масштабно отметят на курортах Краснодарского края. В течение четырех дней фестивали, выставки и другие события пройдут на главных площадках Анапы, Геленджика, Сочи, Ейского, Туапсинского и Темрюкского районов.

- В Туапсинском районе, жители и гости будут отмечать не только День семьи, но и 181-ю годовщину со дня его образования. До 7 июля здесь состоятся спортивные турниры, концерты, театрализованные представления, фотовыставки, фаер-шоу, соревнования по автозвуку и автотюнингу. Главные торжества пройдут 6 июля на площади Октябрьской революции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Геленджике с 5 по 7 июля гостей ждет фестиваль «Городской пикник». Здесь будут работать фуд-корты, интерактивные и творческие площадки для взрослых и детей, разнообразные мастер-классы. В Ейске в пятницу стартует Первый межрегиональный фестиваль семейного творчества «Под покровом Петра и Февронии».

6 июля праздничные мероприятия развернутся в Сочи. Главным станет фестиваль «Моя семья», где будут организованы семь интерактивных площадок. Он пройдет 7 июля на площади Городского собрания.

Не остался в стороне и Темрюк. Здесь также отметят праздник. На площади Труда состоится конкурс молодых семей и чествование семей-юбиляров.

В честь Всероссийского Дня семьи, любви и верности в Анапе 8 июля на Театральной площади главной детской здравницы России пройдут концерты, познавательные программы для взрослых и детей, выставка-ярмарка «Мастерская семейных ремесел», фотоконкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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