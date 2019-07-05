В Ейском районе внук украл у своей бабушки золотые сережки и брошь
В дежурную часть Ейского района обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что из ее дома пропали три пары золотых серег и брошь. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.
- Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и установили личность предполагаемого злоумышленника. По подозрению задержали 19-летнего внука потерпевшей. В отделении он рассказал, что попал в дом к бабушке, отжав ломом окно, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Похищенные ювелирные изделия молодой человек сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.
В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Ейскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU