В Северском районе сотрудников коммерческой фирмы оштрафовали за нарушение законодательства
Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Ведомство выявило нарушения в деятельности коммерческой организации ООО «Медосмотр23».
Согласно ФЗ «О противодействии коррупции», работодатель при заключении трудового договора с гражданином, занимавшим ранее должность госслужающего, должен в десятидневный срок сообщать об этом по последнему месту его работы. Но в коммерческой фирме решили проигнорировать это требование.
- В отношении юридического лица, а также его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Все привлечены к административной ответственности и им назначены наказания в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU