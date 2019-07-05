2019-07-05T11:22:08+03:00
Происшествия

В Северском районе сотрудников коммерческой фирмы оштрафовали за нарушение законодательства

Они не направили в госорган заявление о том, что приняли на работу бывшего госслужащего
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Северском районе сотрудников коммерческой фирмы оштрафовали за нарушение законодательстваВ Северском районе сотрудников коммерческой фирмы оштрафовали за нарушение законодательстваФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Ведомство выявило нарушения в деятельности коммерческой организации ООО «Медосмотр23».

Согласно ФЗ «О противодействии коррупции», работодатель при заключении трудового договора с гражданином, занимавшим ранее должность госслужающего, должен в десятидневный срок сообщать об этом по последнему месту его работы. Но в коммерческой фирме решили проигнорировать это требование.

- В отношении юридического лица, а также его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Все привлечены к административной ответственности и им назначены наказания в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Горячим Ключом столкнулись Mazda и грузовик Volvo
В Сочи трехлетний сын священника едва не погиб, отравившись лекарством
В Сочи из незаконного оборота изъяли более 700 литров вина
На Кубани проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен уже на 30 процентов
На Кубани иномарка съехала с дороги и перевернулась
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
На Кубани ищут мужчину, который пропал в водах Ахтарского лимана
В Северском районе директор фирмы присвоила себе более 5 миллионов рублей
На директора краснодарской благотворительной организации «Синяя птица» напал неизвестный
Работники «ЮгСтройИнвест» вошли в число лучших мастеров строительного дела по ЮФО
В Лабинском районе мужчина зарезал мать и ее сожителя
Погода в Краснодарском крае 6-7 июля: прохладные ночи и местами дожди
Мэрия Краснодара поможет погорельцам с улицы Коммунаров