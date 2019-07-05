В Северском районе сотрудников коммерческой фирмы оштрафовали за нарушение законодательства

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-05T11:22:08+03:00

Они не направили в госорган заявление о том, что приняли на работу бывшего госслужащего

Изменить размер текста: A A

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Ведомство выявило нарушения в деятельности коммерческой организации ООО «Медосмотр23».

Согласно ФЗ «О противодействии коррупции», работодатель при заключении трудового договора с гражданином, занимавшим ранее должность госслужающего, должен в десятидневный срок сообщать об этом по последнему месту его работы. Но в коммерческой фирме решили проигнорировать это требование.

- В отношении юридического лица, а также его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Все привлечены к административной ответственности и им назначены наказания в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU