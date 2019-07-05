В Приморско-Ахтарском районе местный житель избил до смерти собутыльника
В Приморско-Ахтарском районе 37-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 51-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).
Днем 25 июня мужчины распивали спиртное во дворе на улице Чапаева в станице Степной. Вскоре они поссорились на бытовой почве.
Злоумышленник не менее десяти раз руками и ногами ударил по голове потерпевшего. После ушел к себе домой, где поругался с супругой, которая вызвала сотрудников полиции.
- Правоохранителям мужчина сообщил о конфликте со знакомым и его обстоятельствах, а также указал адрес, где он его избил. Когда сотрудники полиции прибыли в дом, то обнаружили в одной из комнат потерпевшего без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU