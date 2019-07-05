В Приморско-Ахтарском районе местный житель избил до смерти собутыльника

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-05T11:35:21+03:00

После он вернулся домой, где поругался с женой

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В Приморско-Ахтарском районе 37-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 51-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Днем 25 июня мужчины распивали спиртное во дворе на улице Чапаева в станице Степной. Вскоре они поссорились на бытовой почве.

Злоумышленник не менее десяти раз руками и ногами ударил по голове потерпевшего. После ушел к себе домой, где поругался с супругой, которая вызвала сотрудников полиции.

- Правоохранителям мужчина сообщил о конфликте со знакомым и его обстоятельствах, а также указал адрес, где он его избил. Когда сотрудники полиции прибыли в дом, то обнаружили в одной из комнат потерпевшего без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU