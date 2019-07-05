Мэрия Краснодара поможет погорельцам с улицы Коммунаров

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-05T11:46:22+03:00

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Утром 5 июля глава города выехал на место пожара, где встретился с жильцами дома. Здесь минувшей ночью произошло ЧП. Сотрудники администрации уже проводят опрос жителей, устанавливают собственников квартир. В доме блокированной застройки огнем повреждено 5 квартир, 2 из них сгорели полностью.

Фото: администрация Краснодара

- Безусловно, мы поможем собственникам жилья, кто остался без крыши над головой. Прежде всего, они получат единовременную выплату. Также поможем с временным размещением в гостинице, которая уже зарезервирована. Параллельно специальная комиссия проведет оценку ущерба от огня, - сказал Евгений Первышов.

- В доме № 208 по улице Коммунаров - 21 квартира. В 2 квартирах, которые пострадали больше других, зарегистрирован 1 человек, он же является собственником. На момент пожара там жили квартиранты, - сообщили в администрации Краснодара.

Фото: администрация Краснодара

Напомним, диспетчеру МЧС 5 июля в 02:27 поступило сообщение о ЧП в жилом доме на улице Коммунаров. Через 10 минут на место вызова прибыло первое подразделение. Они установили, что горят дома и хозпостройка. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Из зданий эвакуировали 40 человек, в том числе 5 детей. В 03:45 горение локализовали, в 04:47 - полностью потушили.

Все жители провели прошлую ночь у родственников, от расселения в гостиницах отказались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718508" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице Коммунаров в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU