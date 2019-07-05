Погода в Краснодарском крае 6-7 июля: прохладные ночи и местами дожди

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-05T12:00:30+03:00

В крае установится приятная погода, но местами возможны ливни и грозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В первые выходные июля в Краснодарском крае установится приятная летняя погода. Днем температура воздуха будет составлять от27 до 32 градусов, а ночью – от 14 до 19 выше ноля. В предгорьях еще прохладнее – от 10 до 15 градусов.

Синоптики сообщают, что местами днем и вечером возможны дожди, не исключен град. На Черноморском побережье ожидаются грозы.

Вместе с тем до конца 6 июля в регионе действует экстренное предупреждение по сильным дождям, ливням, грозам и градом. Осадки может сопровождать шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

- На малых реках и водотоков бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, реках Республики Адыгея ожидаются подъемы уровней воды местами с достижения неблагоприятных отметок, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Кроме того, почти по всему краю высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность. Жителей и отдыхающих просят соблюдать особые меры предосторожности, не разводить костры и не выбрасывать окурки.

Температура воды в Черном море 5 июля

+22 Анапа, Благовещенская, Тамань

+23 Сочи, Кабардинка, Новороссийск

+24 Геленджик

+25 Адлер, Лоо, Лазаревское, Туапсе, Новомихайловский, Джубга, Архипо-Осиповка, Дивноморское

Температура воды в Азовском море 5 июля

+23 Приморско-Ахтарск

+24 Голубицкая, Должанская, Ейск

ИСТОЧНИК KP.RU