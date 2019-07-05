В Лабинском районе мужчина зарезал мать и ее сожителя

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-05T12:04:13+03:00

Он решил отомстить за то, что его выселили из дома

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На Кубани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В июле 2018 года пьяный мужчина пришел в дом, расположенный в станице Чамлыкской Лабинского района. Здесь со своим сожителем проживала его мать. Ранее его выселили из этого жилища. Такой исход событий его не устраивал, и он пришел разобраться.

- Злоумышленник нанес своей 65-летней матери около 11 ударов ножом в шею и грудную клетку, после чего убил таким же способом ее 56-летнего сожителя. От ранений потерпевшие погибли на месте происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Сейчас мужчина заключен под стражу. Ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU