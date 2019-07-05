2019-07-05T12:23:45+03:00
Недвижимость

Работники «ЮгСтройИнвест» вошли в число лучших мастеров строительного дела по ЮФО

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Фото: "ЮСИ"Фото: "ЮСИ"
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4 июля на базе межотраслевого учебного центра «Краснодарского» прошел отборочный тур по южному федеральному округу национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2019». От группы компаний «ЮгСтройИнвест» участие приняли сразу 3 специалиста. Двое из них заняли призовые места.

Лучшие из представителей своих профессий сошлись в равном «бою», продемонстрировав уровень своих теоретических и практических знаний. Нашу компанию представили в трех номинациях сотрудники краснодарского филиала «ЮгСтройИнвест».

Лучшим штукатуром стал Сысоев Семен, который занял первое место, опередив всех соперников. В номинации «Лучший каменщик» занял второе место Цыбис Антон. Также хорошие результаты показал Коптилов Дмитрий, который принял участие в номинации «Лучший сварщик». Все специалисты показали высокий уровень компетенций и достойно представили компанию на конкурсе.

Призеры получили денежные гранты, а победители отправятся в Москву, чтобы доказать свое первенство на национальном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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