На директора краснодарской благотворительной организации «Синяя птица» напал неизвестный

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-05T12:24:06+03:00

Девушка подвозила попутчика в Краснодар, а он напал на нее и ударил головой о руль

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Директор краснодарской благотворительной организации «Синяя птица» ехала 5 июля в Краснодар из Кореновска. На дороге она заметила мужчину и решила подвезти его. Оказалось им по пути, в краевую столицу.

Вскоре мужчина попросил ее остановить машину, он сказал, что слышит неисправности в моторе. Но после того, как они остановились попутчик не пошел проверять запчасти, а напал на многодетную мать и ударил ее головой о руль. Девушка попыталась оказать сопротивление.

Фото со страницы девушки

Она не успела опомниться, а молодой человек уже выбежал из машины и сел в автомобиль, который следовал за машиной Алины Скворцовой. Девушка еще несколько минут приходила в себя на месте происшествия, а потом уехала домой.

- Нападение. Я думаю запланированное. После моего сопротивления – его сразу практически на ходу забрала идущая сзади машина. Я нормально. Дома. Устала. Осторожнее друзья, - написала на личной странице в Facebook Алина Скворцова.

Эту историю она выложила у себя на страничке в Facebook, также прикрепила к тексту несколько кровавых фотографий. Но через какое-то время девушка удалила пост со стены. Видимо она боится гнева злоумышленников. Вместо этого она выставила картинку, на которой написано спасибо.

Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU