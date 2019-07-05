В Северском районе директор фирмы присвоила себе более 5 миллионов рублей
В Северском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 55-летней местной жительницы. Она обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата).
- Обвиняемая, являясь одним из директоров местной фирмы, получила для осуществления хозяйственной деятельности более 5 миллионов рублей, но на счет учреждения деньги не внесла и потратила их по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На период предварительного следствия она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU