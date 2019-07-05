СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-05T12:32:10+03:00

В Северском районе директор фирмы присвоила себе более 5 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В Северском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 55-летней местной жительницы. Она обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

- Обвиняемая, являясь одним из директоров местной фирмы, получила для осуществления хозяйственной деятельности более 5 миллионов рублей, но на счет учреждения деньги не внесла и потратила их по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На период предварительного следствия она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU