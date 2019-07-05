2019-07-05T12:32:10+03:00
Происшествия

В Северском районе директор фирмы присвоила себе более 5 миллионов рублей

Ей грозит до 10 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Северском районе директор фирмы присвоила себе более 5 миллионов рублейВ Северском районе директор фирмы присвоила себе более 5 миллионов рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Северском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 55-летней местной жительницы. Она обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

- Обвиняемая, являясь одним из директоров местной фирмы, получила для осуществления хозяйственной деятельности более 5 миллионов рублей, но на счет учреждения деньги не внесла и потратила их по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На период предварительного следствия она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Горячим Ключом столкнулись Mazda и грузовик Volvo
В Сочи трехлетний сын священника едва не погиб, отравившись лекарством
В Сочи из незаконного оборота изъяли более 700 литров вина
На Кубани проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен уже на 30 процентов
На Кубани иномарка съехала с дороги и перевернулась
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
На Кубани ищут мужчину, который пропал в водах Ахтарского лимана
На директора краснодарской благотворительной организации «Синяя птица» напал неизвестный
Работники «ЮгСтройИнвест» вошли в число лучших мастеров строительного дела по ЮФО
В Лабинском районе мужчина зарезал мать и ее сожителя
Погода в Краснодарском крае 6-7 июля: прохладные ночи и местами дожди
Мэрия Краснодара поможет погорельцам с улицы Коммунаров