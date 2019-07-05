2019-07-05T12:47:53+03:00
Происшествия

На Кубани ищут мужчину, который пропал в водах Ахтарского лимана

Инцидент произошел 3 июля
Александра ПОДУШКО
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На Кубани ищут мужчину, который пропал в водах Ахтарского лиманаНа Кубани ищут мужчину, который пропал в водах Ахтарского лиманаФото: Архив "КП"
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На Кубани в Азовском море спасатели ищут мужчину, который пропал в водах Ахтарского лимана в среду, 3 июля. Он со своим 54-летним другом катался в тот день на катамаране. По предварительной версии, из-за сильного шторма судно перевернулось, в результате, до берега доплыл лишь один.

- Они решили искупаться в чистой воде, заплыли подальше от берега. Когда окунулись в море, катамаран сорвало с якоря и понесло, в тот день был сильный ветер. Они вроде как поплыли к берегу. Но в итоге доплыл только один. И судно вскоре прибило к суше, - об этом Регион online рассказал друг выжившего мужчины.

После этого начали искать другого потерпевшего. Но такие усилия никаких результатов не принесли. Подали заявку спасателям.

- Она поступила дежурному 3 июля, в 18:42. Катамаран перевернулся в полутора километрах от берега, в акватории Ахтарского лимана. Поиски пропавшего мужчины продолжаются, - сообщает пресс-служба «Кубань -Спас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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