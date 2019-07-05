На Кубани иномарка съехала с дороги и перевернулась

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-05T13:05:21+03:00

Пассажир авто был госпитализирован в больницу

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В Славянске-на-Кубани 4 июля около 04:00 на улице Дружбы народов произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 28-летний молодой человек, управляя автомобилем марки «Мерседес» при повороте съехал с проезжей части, машина перевернулась.

- В результате происшествия 26-летний пассажир авто был травмирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю

Напомним, на дорогах Краснодарского края 4 июля сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 22 ДТП, в которых 4 человека погибли и 31 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 2 наезда на пешеходов, в них 2 человека были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU