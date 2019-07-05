На Кубани проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен уже на 30 процентов

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-05T13:23:00+03:00

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В Краснодарском крае национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен уже на 30 процентов.

- В кубанской столице подрядные организации заняты на 39 объектах, еще на 6 участках рабочие приступят к ремонту в ближайшее время. Пять улиц уже готово.Доделывают один из основных въездов в станицу Васюринскую – на улице Железнодорожной, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Сочинской агломерации отремонтировано 15 объектов, рабочие приступили еще к 18. В Новороссийске ремонт также идет активными темпами. Там запланировано обновить 10 дорог, в работе находятся 9.

Напомним, всего в 2019 году в Сочи в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется обновить 64 дороги.

В поселке Аше Лазаревского района уже отремонтировали участок на улице Хризантем. Он был в просадках, ямах и трещинах, обочины частично занижены по отношению к проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU