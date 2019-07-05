2019-07-05T13:34:04+03:00
Происшествия

В Сочи из незаконного оборота изъяли более 700 литров вина

Алкоголь продавал 27-летний мужчина
Александра ПОДУШКО
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В Сочи из незаконного оборота изъяли более 700 литров винаВ Сочи из незаконного оборота изъяли более 700 литров винаФото: Архив "КП"
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В городе-курорте провели комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт-2019». Участковые уполномоченные полиции УВД по Сочи в Лазаревском районе выявили факт реализации алкоголя местным жителем. У мужчины не было необходимых документов, чтобы заниматься этой деятельностью.

27-летний мужчина продавал вино в розлив с нарушением действующего законодательства. Всего у него обнаружили и изъяли более 700 литров спиртного.

- На мужчину составлен административный протокол по статье 14.17.1 КоАп (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). У него заберут весь алкоголь и выпишут штраф, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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