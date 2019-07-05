В Сочи трехлетний сын священника едва не погиб, отравившись лекарством

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-05T13:42:47+03:00

К счастью, родители быстро отреагировали и отвезли малыша в больницу

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Несчастный случай произошел в многодетной семье настоятеля Успенского храма Сочи Леонида Власова. Трехлетний сын священника попал в больницу после того, как съел таблетку атенолола.

Этот препарат для сердечно-сосудистой системы, который отпускается только по рецепту и противопоказан до 18 лет.

Родители малыша рассказали, что ребенок шваброй дотянулся до сумки с лекарствами, которая стояла на полке, и съел одну таблетку. Родители, заметив это, сразу же повезли его в больницу, где мальчику сделали промывание желудка. Оснований для госпитализации медики не нашли.

Тем не менее, как сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах, инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU