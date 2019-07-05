2019-07-05T14:23:58+03:00
Общество

Жителя Краснодара приговорили к восьми годам колонии за оправдание терроризма

Мужчина свою вину отрицает
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Мужчина своей вины не признаетМужчина своей вины не признает
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В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор жителю Краснодара Сергею Кучевскому, которого обвинили в оправдании терроризма.

По версии следствия, 12 апреля 2017-го года мужчина на одной из страниц в соцсетях со своего телефона опубликовал текст, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма.

В 2012-м году Кучевский принял ислам, но свою вину отрицал и рассказал в суде, что не размещал этот текст и никогда не интересовался радикальными течениями. Тем не менее суд признал его виновным и приговорил к длительному сроку.

- Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 3 года, - сообщают в пресс-службе Северо-Кавказского окружного суда.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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