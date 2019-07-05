2019-07-05T15:12:59+03:00
Общество

Заключать договоры в один клик предложили молодые специалисты «Росводоканал Краснодар»

Клиентоориентированный проект специалистов ООО «Краснодар Водоканал» Станислава Кузнецова и Алексея Гусака «Заключение договора водоснабжения и водоотведения в 1 клик» занял 3-е место
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в секции «Экономика и финансы, коммерция, маркетинг» на Межрегиональной научно-практической конференции молодых специалистов ГК «Росводоканал», которая завершилась в Тюмени. Также призовое 3-е место занял доклад делегата от краснодарского водоканала Владимира Морозова на тему: «Бизнес внутри бизнеса» In-house юристы в проектах на аутсорсе» в секции «Поддержка бизнеса». Обе работы получили высокую оценку экспертов конференции и в ближайшее время будут рассмотрены для внедрения на предприятиях группы.

В научно-практической конференции приняли участие победители региональных этапов конкурсов из водоканалов Краснодара, Омска, Оренбурга, Архангельска, Воронежа, Барнаула и Тюмени. Всего было представлено 33 доклада в трех секциях: «Экономика и финансы», «Поддержка бизнеса», «Производство и технологии». Большая часть из них была посвящена оптимизации и повышению эффективности работы подразделений предприятий, внедрению современных инновационных и энергоэффективных технологий, снижению затрат с целью уменьшения нагрузки на тариф.

Представленные доклады затрагивали самые разные сферы и были направлены на модернизацию всех технологических процессов и повышение качества предоставляемых услуг. Участники предложили идеи по совершенствованию работы водопроводно-канализационного хозяйства городов присутствия Группы компаний «Росводоканал».

«Мы уделяем большое внимание развитию инновационной деятельности, повышению эффективности производства. Поэтому крайне важным направлением считаем работу с молодежью, чья роль в современном коллективе достаточно значима. Доклады, с которыми выступают молодые специалисты, имеют практическое значение, предложенные идеи и разработки помогают в решении актуальных задач отрасли, а технические ноу-хау помогают опытным коллегам решать наиболее актуальные вопросы, повышая качество услуг предприятия в целом», - отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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