В Ейске мать пациентки психбольницы пожаловалась на избиение дочери

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-05T15:55:39+03:00

По ее словам, врачи применили силу

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На Кубани врачей психбольницы обвинили в избиении пациента. Как стало известно "КП-Кубань", инцидент произошел в Ейском районе.

В Ейске в реанимацию попала пациентка психиатрической больницы поселка Симоновка. Медики обнаружили на ее теле огромный синяк. По словам пострадавшей, ее ударили врачи и забрали ее деньги.

В полицию обратилась мать женщины и попросила провести проверку медицинского учреждения. Теперь правоохранителям предстоит выяснить происхождение синяков, оценить действия врачей и достоверность показаний пациентки.

ИСТОЧНИК KP.RU