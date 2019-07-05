В Ейске мать пациентки психбольницы пожаловалась на избиение дочери
По ее словам, врачи применили силу
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На Кубани врачей психбольницы обвинили в избиении пациента. Как стало известно "КП-Кубань", инцидент произошел в Ейском районе.
В Ейске в реанимацию попала пациентка психиатрической больницы поселка Симоновка. Медики обнаружили на ее теле огромный синяк. По словам пострадавшей, ее ударили врачи и забрали ее деньги.
В полицию обратилась мать женщины и попросила провести проверку медицинского учреждения. Теперь правоохранителям предстоит выяснить происхождение синяков, оценить действия врачей и достоверность показаний пациентки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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