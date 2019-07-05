Население Кубани перевалит за 6 млн к 2035-му году

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-05T16:12:44+03:00

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Исследователи ООН и Росстата прогнозируют сокращение численности населения России в обозримом будущем. Однако специалисты едины во мнение, что это тренд не коснется Краснодарского края.

По данным официальной статистики, в регионе проживают 5,65 млн человек, с начала года прирост составил 4,6 тысячи человек. По прогнозам, в 2020 году в регионе будет, вероятно, проживать 5,73 миллиона человек, в 2025-м - 5,88 миллиона, в 2030-м - 5,96 миллиона, а в 2036-м - 6,08 миллиона.

Прирост будет возможен благодаря положительному сальдо миграции, росту рождаемости и снижению уровня смертности.

— Высокий уровень миграции объясняется не только хорошими климатогеографическими характеристиками, но и высокой инфраструктурной привлекательностью Краснодара и других городов края. Разумеется, это результат системной работы. Но миграция не является основным источником прироста населения: Краснодарский край - один из немногих регионов России, в котором присутствует позитивная динамика рождаемости. При этом ни в коем случае нельзя забывать: статистическая оценка не равна реальности. Общефедеральный тренд вполне может выправиться благодаря интегральному росту уровня жизни в стране, - рассказал «ЮгТаймс» Григорий Киселев, директор Центра политических исследований и технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU