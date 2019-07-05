Житель Анапы переехал к возлюбленной в Пензу, чтобы торговать наркотиками

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-05T16:20:33+03:00

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26-летний житель Анапы познакомился в соцсетях с 25-летней жительницы Пезенской области. После онлайн-романа, парень решил переехать к девушке, пара поселилась в Городище.

Зарабатывать на жизнь молодые люди решили противозаконным способом. Как выяснилось, они привозили из Москвы в Пензу наркотики, а дома занимались их фасовкой, чтобы делать закладки.

- На съемной квартире влюбленных полицейскими было обнаружено и изъято около 150 грамм наркотиков и около 10 закладок, которые они не успели сбыть, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на ГУ МВД по Пензенской области.

Незаконным оборотом наркотиков пара занималась около полутора месяцев, после чего их задержали. Сейчас анапчанин арестован, его девушка находится под домашним арестом. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU