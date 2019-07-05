2019-07-05T16:20:33+03:00
Общество

Житель Анапы переехал к возлюбленной в Пензу, чтобы торговать наркотиками

Теперь паре грозит внушительный срок
Алиса БАУМ
Поделиться:
Фото из квартиры подозреваемых Фото: ГУ МВД по Пензенской областиФото из квартиры подозреваемых Фото: ГУ МВД по Пензенской области
Изменить размер текста:

26-летний житель Анапы познакомился в соцсетях с 25-летней жительницы Пезенской области. После онлайн-романа, парень решил переехать к девушке, пара поселилась в Городище.

Зарабатывать на жизнь молодые люди решили противозаконным способом. Как выяснилось, они привозили из Москвы в Пензу наркотики, а дома занимались их фасовкой, чтобы делать закладки.

- На съемной квартире влюбленных полицейскими было обнаружено и изъято около 150 грамм наркотиков и около 10 закладок, которые они не успели сбыть, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на ГУ МВД по Пензенской области.

Незаконным оборотом наркотиков пара занималась около полутора месяцев, после чего их задержали. Сейчас анапчанин арестован, его девушка находится под домашним арестом. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
РИФ-2020 в Сочи пройдет с 12 по 14 февраля
Население Кубани перевалит за 6 млн к 2035-му году
В Ейске мать пациентки психбольницы пожаловалась на избиение дочери
Заключать договоры в один клик предложили молодые специалисты «Росводоканал Краснодар»
Жителя Краснодара приговорили к восьми годам колонии за оправдание терроризма
Под Горячим Ключом столкнулись Mazda и грузовик Volvo
В Сочи трехлетний сын священника едва не погиб, отравившись лекарством
В Сочи из незаконного оборота изъяли более 700 литров вина
На Кубани проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен уже на 30 процентов
На Кубани иномарка съехала с дороги и перевернулась
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
На Кубани ищут мужчину, который пропал в водах Ахтарского лимана
В Северском районе директор фирмы присвоила себе более 5 миллионов рублей
На директора краснодарской благотворительной организации «Синяя птица» напал неизвестный
Работники «ЮгСтройИнвест» вошли в число лучших мастеров строительного дела по ЮФО
В Лабинском районе мужчина зарезал мать и ее сожителя
Погода в Краснодарском крае 6-7 июля: прохладные ночи и местами дожди
Мэрия Краснодара поможет погорельцам с улицы Коммунаров