РИФ-2020 в Сочи пройдет с 12 по 14 февраля

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-05T16:37:42+03:00

РИФ-2020 пройдет с 12 по 14 февраля

Изменить размер текста: A A

Оргкомитет Российского инвестиционного форума утвердил даты проведения мероприятия в 2020-м году – 12-14 февраля.

По традиции, РИФ состоится Главном медиацентре Олимпийского парка города Сочи.

- Предстоит провести большую работу по подготовке площадки и городской инфраструктуры, запуск пригласительной кампании, формирование концепции деловой программы и выставки регионов в рамках Форума, – отметил вице-премьер Дмитрий Козак.

В прошлом году Форум посетило более 8000 делегатов, включая представителей 65 иностранных государств. Рост количества участников составил 30% по сравнению с 2018 годом.

В администрации Краснодарского края сообщили, что уже начали подготовку. Регион традиционно отвечает за гостиничное размещение гостей и участников, транспорт, организацию маршрутов движения, то по этим направлениям формируются рабочие группы.

Кроме того, известно, что стенд региона будет самым масштабным и займет более 1,5 тысячи квадратных метров.

– Это позволит провести ряд деловых мероприятий, брифингов. Наша площадка готова принять мероприятия федерального уровня – мы уже наработали определенный опыт в проведении деловых встреч и дискуссий такого плана на прошлом РИФе и на последних двух питерских форумах, – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU