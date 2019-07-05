РИФ-2020 в Сочи пройдет с 12 по 14 февраля
Оргкомитет Российского инвестиционного форума утвердил даты проведения мероприятия в 2020-м году – 12-14 февраля.
По традиции, РИФ состоится Главном медиацентре Олимпийского парка города Сочи.
- Предстоит провести большую работу по подготовке площадки и городской инфраструктуры, запуск пригласительной кампании, формирование концепции деловой программы и выставки регионов в рамках Форума, – отметил вице-премьер Дмитрий Козак.
В прошлом году Форум посетило более 8000 делегатов, включая представителей 65 иностранных государств. Рост количества участников составил 30% по сравнению с 2018 годом.
В администрации Краснодарского края сообщили, что уже начали подготовку. Регион традиционно отвечает за гостиничное размещение гостей и участников, транспорт, организацию маршрутов движения, то по этим направлениям формируются рабочие группы.
Кроме того, известно, что стенд региона будет самым масштабным и займет более 1,5 тысячи квадратных метров.
– Это позволит провести ряд деловых мероприятий, брифингов. Наша площадка готова принять мероприятия федерального уровня – мы уже наработали определенный опыт в проведении деловых встреч и дискуссий такого плана на прошлом РИФе и на последних двух питерских форумах, – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»