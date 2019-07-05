Из краснодарской столовой мужчина украл электронную книгу и зарядное устройство

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-05T17:59:12+03:00

Ему за это грозит до двух лет лишения свободы

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35-летняя женщина, которая зашла перекусить в одну из краснодарских столовых на улице Димитрова, написала заявление в полицию. Дама сообщила, что она лишь на несколько минут оставила без присмотра свой пакет с электронной книгой и зарядным устройством, а когда вернулась, его уже не было.

Полиция приехала в столовую, взяла записи с камер видеонаблюдения и установила приметы грабителя. А нашли его по номерам авто, на котором он уехал из заведения общепита.

- Уже после задержания ранее не судимый 52-летний краснодарец признался в совершенном противоправном деянии, вернув похищенное имущество, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в УМВД Краснодара.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. За это ему может светить до двух лет лишения свободы. Сейчас мужчина, умыкнувший электронную книгу и зарядное устройство, находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU