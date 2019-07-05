Проезд в маршрутках Краснодара подорожает до 28 рублей с 8 июля
Ранее о росте тарифа объявили в КТТУ
Фото: Алла Соболева
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Вслед за трамвайно-троллейбусным управлением Краснодара частные перевозчики объявили о подорожании стоимости проезда. Теперь за поездку горожане будут платить 28 рублей. Нововведения вступят в силу уже с 8 июля.
Перевозчики говорят, что повышение стоимости проезда связано ростом цен на топливо и горюче-смазочные материалы, а также запчасти.
Ранее о повышении цен на проезд трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодара в объявили в КТТУ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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