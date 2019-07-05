2019-07-05T18:25:34+03:00
Дом. Семья

Еле вытянули: на Кубани рыбаки за один день поймали двух сомов-гигантов, общим весом 130 килограммов

Хищники клюнули с разницей в несколько минут
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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На какую приманку клюнули гиганты рыбаки не говорятНа какую приманку клюнули гиганты рыбаки не говорят
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Два рыболова-любителя в Белореченском районе за один день выудили из пруда в устье реки Ганжа двух гигантских сомов. Когда после нескольких часов борьбы, хищники показались на берегу, мужики не поверили своим глазам – каждый трофей оказался более двух метров длиной.

– Эмоций хватит лет на пять, – поделится позднее Анатолий Петрович, рыболовов из Усть-Лабинска.

Один сом весил 60 килограммов, а второй – 70! И клюнули усатые парой – с интервалом в несколько минут. Рыболовы говорят, что давно знали, что гиганты обитают здесь и не один день пытались выловить их. На этот раз удача повернулась к ним, сообщают в газете «Огни Кавказа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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