2019-07-06T08:26:56+03:00
Общество

Сочинцев опросят по поводу строительства храма на пустыре

Сейчас этот участок на улице Чайковского жители курорта используют как парковку
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Сочинцы сами решат, что строить на месте пустыря.Сочинцы сами решат, что строить на месте пустыря.
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Камнем преткновения стал участок на улице Чайковского около городской стоматологии в Сочи. Сейчас этот пустырь жители курорта используют как парковку. А у епархии, говорят власти города, на эту землю другие планы.

- Слухи о строительстве храма по микрорайону распространились быстро, - сообщают в сочинской администрации. - Мнения жителей микрорайона разделились - отнюдь не все из них поддержали идею возведения храма.

По словам председателя ТОС «Гагаринский» Игоря Виноградского, в советские годы здесь было футбольное поле, которое и сегодня для большого микрорайона было бы как нельзя кстати. Не хватает на Чайковского детской и спортивной площадок. Не хватает и сквера, в котором можно было бы провести время с семьей.

- Проект, который предлагает сочинская епархия, учтет пожелания всех жителей микрорайона, - говорят в мэрии Сочи.

Храм, по словам властей, будет рассчитан на 200 прихожан, рядом - образовательный центр, спортивная и детская площадки.

- Для детей предусмотрена большая, многофункциональная, спортивная площадка. Здесь учтены мнения жителей микрорайона, - сказал член Союза архитекторов Сочи Федор Афуксиниди. - У нас будут развиты площадки спортивные - все это будет в открытом доступе и бесплатно, все секции будут бесплатными.

В епархии уверяют - над проектом начали работать только после многочисленных обращений верующих, которые считают, что храм в микрорайоне необходим. Проект храма уже был представлен на публичные слушания. Его строительство будет вестись за счет пожертвований.

Возведут храм или нет, будут решать сами сочинцы. В ближайшие три недели в мэрии разработают модель опроса, а уже после этого жители курорта определят, что появится на месте пустыря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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