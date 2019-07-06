Сочинцев опросят по поводу строительства храма на пустыре
Камнем преткновения стал участок на улице Чайковского около городской стоматологии в Сочи. Сейчас этот пустырь жители курорта используют как парковку. А у епархии, говорят власти города, на эту землю другие планы.
- Слухи о строительстве храма по микрорайону распространились быстро, - сообщают в сочинской администрации. - Мнения жителей микрорайона разделились - отнюдь не все из них поддержали идею возведения храма.
По словам председателя ТОС «Гагаринский» Игоря Виноградского, в советские годы здесь было футбольное поле, которое и сегодня для большого микрорайона было бы как нельзя кстати. Не хватает на Чайковского детской и спортивной площадок. Не хватает и сквера, в котором можно было бы провести время с семьей.
- Проект, который предлагает сочинская епархия, учтет пожелания всех жителей микрорайона, - говорят в мэрии Сочи.
Храм, по словам властей, будет рассчитан на 200 прихожан, рядом - образовательный центр, спортивная и детская площадки.
- Для детей предусмотрена большая, многофункциональная, спортивная площадка. Здесь учтены мнения жителей микрорайона, - сказал член Союза архитекторов Сочи Федор Афуксиниди. - У нас будут развиты площадки спортивные - все это будет в открытом доступе и бесплатно, все секции будут бесплатными.
В епархии уверяют - над проектом начали работать только после многочисленных обращений верующих, которые считают, что храм в микрорайоне необходим. Проект храма уже был представлен на публичные слушания. Его строительство будет вестись за счет пожертвований.
Возведут храм или нет, будут решать сами сочинцы. В ближайшие три недели в мэрии разработают модель опроса, а уже после этого жители курорта определят, что появится на месте пустыря.
ИСТОЧНИК KP.RU
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